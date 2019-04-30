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شاشة مقوسة لعشاق الألعاب من «آيسر»

شاشة مقوسة لعشاق الألعاب من «آيسر»
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تواصل – وكالات:

أطلقت شركة آيسر شاشتها المقوسة Nitro EI491CRP الجديدة لتلبية متطلبات عشاق الألعاب على الحواسيب المكتبية.

وأوضحت الشركة التايوانية أن عرض الشاشة الجديدة يصل إلى 1.20 متر وتأتي بقياس 49 بوصة وبقطر مرئي يبلغ 124.5 سم ونسبة رباعية 32:9 ويبلغ وزنها 11 كيلوغراماً.

وأكدت أن الشاشة الجديدة معتمدة وفقاً لمعيار Vesa DisplayHDR 400 وتدعم تقنية Radeon FreeSync 2 من AMD وتمتاز بمعدل تنشيط صورة يبلغ 144 هرتز عن طريق منفذ DisplayPort.

وتروج الشركة التايوانية لشاشتها الجديدة من خلال تغطية نطاق الألوان بنسبة 90% مع استجابة 4 مللي ثانية، كما تبلغ درجة السطوع القصوى 400 قنديلة/م2.

وأدمجت الشركة التايوانية إضاءةً خلفية على جانب الشاشة، وأعلى حامل الشاشة، ويمكن تشغيلها بسبعة ألوان مختلفة بما يتناسب مع محتويات الشاشة في الزمن الحقيقي، وتضم الشاشة أيضاً سماعات مدمجة بقدرة 3 وات مع اثنين من منافذ HDMI ومنفذ DisplayPort.

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