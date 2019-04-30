«ثعبان أسود» يقتل طفلة بجازان.. وصرخة استغاثة من الأهالي (صور)

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صورة تعبيرية
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تواصل – جازان:

تقدم سكان قرية “أبو العشرة” في محافظة العارضة بمنطقة جازان، بطلب إلى الجهات المعنية بهدف التدخل لحمايتهم من مخاطر الثعابين، وذلك بعدما توفيت طفلة إثر تعرضها للدغة ثعبان أسود سام.

وقال الأهالي، إن على الأمانة ووزارة الزراعة التدخل برش المبيدات للقضاء على الزواحف، وإزالة الأشجار والحشائش داخل القرية، وفي محيطها الملاصقة للمنازل.

وبين الأهالي أن المخاوف تنتابهم من وجود الثعبان الأسود، الذي تسبب في مصرع طفلة بعد دقائق من تعرضها للدغته السامة، مبينين أن الخوف أصبح يلاحق الأطفال وأسرهم أينما ذهبوا.

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