بسبب رسالة خاطئة.. رحلة لـ «الخطوط السعودية» تقلع بـ 4 ركاب فقط

تواصل – الرياض:

أقلعت رحلة متجهة من جدة إلى بيشة، وعلى متنها 4 ركاب فقط، وذلك بسبب رسالة خاطئة أرسلتها الخطوط الجوية السعودية إلى الركاب.

وأوضحت مصادر، وفقاً لـ “عكاظ”، أن ركاب الرحلة تلقوا رسالة “sms” خاطئة تفيد بتغيير موعد إقلاع الرحلة المزمع صباح الخميس الماضي، لافتة إلى أن المسافرين تغيبوا عن الرحلة؛ لتقلع وعلى متنها 4 ركاب فقط.