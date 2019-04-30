ورشة عمل للمقاولين والاستشاريين بأمانة العاصمة المقدسة

تواصل – واس:

رعى معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم ورشة عمل ( المقاولين والاستشاريين ) بالمركز الحضري بالعكيشية والتي نظمتها وكالة المشاريع تحت عنوان ( تطوير وارتقاء المشاريع باستخدام التقنية الحديثة ) بمشاركة 320 متخصصا من مقاولين ومستشارين.

وناقشت الورشة محاور رئيسية حيث تناول ‏المحور الأول ‏التعريف بمشاريع الأمانة الحالية والمستقبلية , كما ناقش المحور الثاني ‏آلية الطرح والتقديم للمشاريع اما ‏المحور الثالث عن ‏التعريف بآلية منصة اعتماد الإلكترونية و‏المحور الرابع ‏التعريف بإجراءات مكتب إدارة المشاريع PMO ونظام (PMWEB ) وتطرق المحور الخامس لتعريف بالبرنامج الإلكتروني ‏( بوابة المقاولين ) هو إحدى خدمات ( بوابة بلدي ) الذي تشرف علييه ‫وزارة الشؤون البلدية والقروية‬ والمحور السادس تعلق ‏تصنيف المقاولين المطور والذي تشرف عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية‬.

تأتي هذه الورشة تماشياً مع الخطط التطويرية لوزارة الشؤون البلدية والقروية الهادفة إلى تثقيف المقاولين و الاستشاريين وتعريفهم بالإشتراطات الفنية واللوائح التنظيمية وتعزيز مهاراتهم ورفع قدراتهم للارتقاء بمستوى متابعة المنشآت التجارية بالعاصمة المقدسة.

حضر الورشة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين المهندس سعود الذكري.