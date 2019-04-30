ورشة عمل للمقاولين والاستشاريين بأمانة العاصمة المقدسة

تواصل – واس:
رعى معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم ورشة عمل ( المقاولين والاستشاريين ) بالمركز الحضري بالعكيشية والتي نظمتها وكالة المشاريع تحت عنوان ( تطوير وارتقاء المشاريع باستخدام التقنية الحديثة ) بمشاركة 320 متخصصا من مقاولين ومستشارين.
وناقشت الورشة محاور رئيسية حيث تناول المحور الأول التعريف بمشاريع الأمانة الحالية والمستقبلية , كما ناقش المحور الثاني آلية الطرح والتقديم للمشاريع اما المحور الثالث عن التعريف بآلية منصة اعتماد الإلكترونية والمحور الرابع التعريف بإجراءات مكتب إدارة المشاريع PMO ونظام (PMWEB ) وتطرق المحور الخامس لتعريف بالبرنامج الإلكتروني ( بوابة المقاولين ) هو إحدى خدمات ( بوابة بلدي ) الذي تشرف علييه وزارة الشؤون البلدية والقروية والمحور السادس تعلق تصنيف المقاولين المطور والذي تشرف عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية.
تأتي هذه الورشة تماشياً مع الخطط التطويرية لوزارة الشؤون البلدية والقروية الهادفة إلى تثقيف المقاولين و الاستشاريين وتعريفهم بالإشتراطات الفنية واللوائح التنظيمية وتعزيز مهاراتهم ورفع قدراتهم للارتقاء بمستوى متابعة المنشآت التجارية بالعاصمة المقدسة.
حضر الورشة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين المهندس سعود الذكري.