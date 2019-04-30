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186 مستفيدة من برامج مركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية

186 مستفيدة من برامج مركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية
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تواصل – واس:

نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الفترة السابقة 8 برامج توعوية ترفيهية لـ 186 مستفيدة من المقيمات بالمركز والموظفات, بالتعاون مع الشراكات المجتمعية مع مؤسسة الأميرة العنود, الذين قدموا عدة برنامج للموظفات عن الأسرة بعنوان “عشر خطوات لكسب الأصدقاء والجيران”, وأخرى بعنوان “عشر خطوات لعلاقة زوجية ناجحة” في عدة محاور منها ( مفهوم الصداقة، الصدق والحوار، متى تمنحي ثقتك بالأخرين، الإصغاء والتحفيز، الحوار الأسري الناجح).

وتضمنت البرامج ورشة عمل للكادر الوظيفي لتطوير بيئة العمل بعنوان “صياغة الأهداف” الهادفة لتثقيف الموظفات في عدة محاور منها ( شرح صياغة الأهداف، شرح معيار المقياس، شروط الهدف ) وفتح المجال للمناقشة والاستفسارات، وذلك بحضور موظفات من المراكز التابعة لفرع الوزارة.

واحتوى البرنامج التوعوي على دورة للموظفات والعاملات بعنوان ( الإنعاش القلبي الرئوي ) وتطرق المسعف إلى أهمية إنعاش القلب والرئتين وكيفية الإنقاذ وذلك بالتطبيق العملي والإجابة على الأسئلة فيما يخص الإسعاف, فيما شمل البرنامج التثقيفي من سلسلة أصبوحات الحياة التطويرية بعنوان ( خريطة الذات ) على عدة محاور منها ( كيفية تنمية الذات وتطويرها، اكتشاف الأنماط وأنواعها، الفرق بين الشخصيات الإيجابية والسلبية، مقياس هيرمان والهيمنة الدماغية ).

كما نظم المركز رحلات ومنها إلى الجمعية السعودية للإعاقة السمعية للمشاركة في تفعيل ( اليوم العربي للأصم 44 ) وشملت الفعالية على مسرح ومعرض فني وتوزيع الهدايا من أحد مقيمات المركز، إضافة إلى رحلة لـ مركز الملك سلمان الاجتماعي للمشاركة في سباق المارثون, حيث أن البرنامج ترفيهي للمقيمات بالمركز في عدة أركان ومشاركة النزيلات الألعاب الحركية كشد الحبل ورمي الكور.

كما نظم المركز محاضرة دينية تستهدف العاملات ويتخللها موضوع ( كيفية التعامل مع المعاق ) لتوعيتهم للتعامل مع النزيلات.

مما يذكر أن مثل هذه البرامج التي تنفذها مراكز التأهيل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ضمن الخطة السنوية لإدارة المركز والتي تنفذ طوال العام.

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