«بر المدينة» و«بناء للإرشاد الأسري» توقعان اتفاقية تعاون

تواصل – واس:

وقعت جمعية البر بمنطقة المدينة المنورة اتفاقية تعاون مع جمعية بناء للإرشاد الأسري لتعزيز استفادة الأسر الحاصلة على دعم الجمعية في مختلف المجالات.

وأوضح الأمين العام للجمعية المهندس صالح جبلاوي أن الاتفاقية أتت بعد بحث الجمعية لاحتياجات الأسر المتعففة في المنطقة، وحاجتها إلى الخدمات المعنوية بجانب المادية حتى تواجه متطلبات الحياة بوعي وثبات وطمأنينة.

وبين جبلاوي أن الاتفاقية بين جمعية البر وجمعية بناء للإرشاد الأسري، وهي جمعية متخصصة في تقديم الإرشاد النفسي والأسري من خلال تقديم الاستشارات وعمل الدورات في العلاقات الأسرية، تؤكد اهتمام الجمعية بعملائها وحرصها على بحث كل السبل لتوفير الحياة الكريمة لهم، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستقدم خدمات جيدة للمستفيدين، في ظل تعقيدات الحياة في العصر الحالي والظروف التي تعصف ببعض الأسر والحاجة إلى الوعي والتأهيل عبر الإرشاد التربوي والأسري وفق المعايير العلمية والأكاديمية في هذا المجال, مضيفًا أن الجمعية تحرص على عمل الاتفاقيات والتعاون مع مختلف الجهات الخيرية والحكومية، والقطاع الخاص، لدعم خطط وتوجهات الجمعية.