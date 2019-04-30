الحملة الوطنية للتبرع بالدم لـ«أبطال الحد الجنوبي» في القصيم تختتم فعالياتها

تواصل – واس:

اختتمت اليوم فعاليات الحملة الوطنية للتبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي بمدينة بريدة وكافة محافظات المنطقة ، والمقامة بالشراكة مع رابطة التواصل الاجتماعي وصحة المنطقة وجامعة القصيم تحت شعار “بدمي أحمي وطني”, ضمن حملة سمو أمير منطقة القصيم “تعزيز الأمن الفكري”.

وشهدت الحملة إقبالًا ملحوظًا, ووصل عدد المتبرعين من خلالها إلى 1100 متبرع ومتبرعة, واستهدف من خلالها كافة شرائح المجتمع من خلال إقامتها بمدينة بريدة ومحافظات عنيزة والرس والمذنب والبكيرية, وصاحب الحملة، حملة تثقيفية صحية، والتي تأتي دعمًا وتعزيزًا للدور الصحي والتوعوي لأبناء الوطن كافة.

وقدم المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء بنوك الدم بالمنطقة حمود بن عبدالله البطي, شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم ولسمو نائبه على كل دعم وعطاء وتشجيع, مبينًا أن هذه الحملة رسمت تكاتفًا بين كافة أفراد المجتمع وفي جميع أنحاء المنطقة عبر المشاركات الفعالة، والتي تأتي ضمن برامج تعزيز الأمن الفكري بالمنطقة, والتي تسهم في تعزيز مثل هذه المبادرات الاجتماعية والوطنية وبشكل متواصل بين أبناء الوطن, داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ هذه البلاد المباركة, وأن يديم أمنها واستقرارها, وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين وأن يسدد رميهم ويعلي كلمتهم.