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جامعة الطائف تعلن موعد اختبار الوظائف الإدارية

جامعة الطائف تعلن موعد اختبار الوظائف الإدارية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الطائف موعد إجراء الاختبارات التحريرية للمقبولين مبدئياً من المتقدمين على الوظائف الإدارية والفنية التي بدأ التقديم لها اعتباراً من تاريخ 1440/06/12هـ.

ومن المقرر أن يقام الاختبار يوم الأربعاء الموافق 1440/09/10هـ، بحسب تقويم أم القرى، في تمام الساعة الواحدة ظهراً؛ حيث سيكون اختبار الرجال في مقر الجامعة بالحوية، شطر الطلاب، والنساء في شطر الطالبات.

موعد الاختبار:
– يوم الأربعاء الموافق 1440/09/10هـ، بحسب تقويم أم القرى، في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

– مكان الاختبار:
– للرجال (في مقر الجامعة بالحوية، شطر الطلاب).
– للنساء (في مقر الجامعة بالحوية، شطر الطالبات).

الطلبات:
– تأمل الجامعة من جميع المتقدمين الواردة أرقامهم الحضور إلى الجامعة في الزمان والمكان المحددين للاختبار، وكذلك حسب أرقام المباني والقاعات الموضحة في بيان المقبولين مبدئياً لكل وظيفة، مصطحبين معهم ما يلي:
1 – أساس استمارة التوظيف التي تمت تعبئتها وطباعتها بعد التوقيع عليها في الحقل المخصص لصاحب الطلب.
2 – أصل الهوية الوطنية.

 أرقام المقبولين مبدئياً:
1 – وظيفة مساعد إداري المرتبة السادسة (نساء):
اضغط هنا

2 – وظيفة سكرتير المرتبة السادسة (رجال):
اضغط هنا

3 – وظيفة فني مختبر المرتبة الخامسة (رجال):
اضغط هنا

4 – وظيفة مساعد إداري – سكرتير المرتبة الرابعة (رجال):
اضغط هنا

5 – وظيفة مراقب أمن وسلامة المرتبة الرابعة (رجال):
اضغط هنا

6 – وظيفة مراقب أمن وسلامة المرتبة الرابعة (نساء):
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