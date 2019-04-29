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وظيفة «عمدة» شاغرة بالمرتبة السابعة في «طريف».. تعرف على الشروط

وظيفة «عمدة» شاغرة بالمرتبة السابعة في «طريف».. تعرف على الشروط
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تواصل – طريف:

أعلنت شرطة منطقة الحدود الشمالية توفر وظيفة (عمدة) شاغرة بشرطة محافظة طريف (للحي الشرقي)، بالمرتبة (السابعة).

واشترطت الشرطة أن يتوفر في المتقدم لشغل تلك الوظيفة المؤهل العلمي المناسب لشغل وظيفة (عمدة) بالمرتبة (السابعة) درجة (البكالوريوس) مع خدمة أربع سنوات، و(الثانوية العامة) مع خبرة لا تقل عن (اثنتي عشر سنة)؛ وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:
– عمدة (وظيفة واحدة – المرتبة السابعة).

مكان العمل:
– شرطة محافظة طريف (للحي الشرقي) بمحافظة طريق بمنطقة الحدود الشمالية.

الشروط:
1 – أن يتوفر في المتقدم لشغل تلك الوظيفة المؤهل العلمي المناسب لشغل وظيفة (عمدة) بالمرتبة (السابعة) درجة (البكالوريوس) مع خدمة أربع سنوات، و(الثانوية العامة) مع خبرة لا تقل عن (اثنتي عشر سنة).
2 – أن يكون سعودياً بالأصل.
3 – أن لا يقل عمره عن (30) عاماً.
4 – أن يكون من سكان الحي ومقيماً فيه لمدة لا تقل عن (خمس سنوات) وأن يقدم ما يثبت ذلك مع الاستمرار بالإقامة بالحي المذكور طيلة شغل وظيفة (عمدة).
5 – أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
6 – أن لا يكون قد سبق فصله من وظيفة عمدة أو أي وظيفة أخرى.
7 – أن يكون سالماً من العاهات التي لا يستطيع معها القيام بمهام وظيفته على أن تثبت لياقته بتقرير طبي صادر من جهة طبية رسمية.
8 – أن يكون حسن السيرة والسلوك ومن ذوي الأخلاق الفاضلة المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق.

موعد وطريقة التقديم:التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1440/08/24هـ ولمدة شهر من تاريخه، وتقبل الطلبات بمقر شرطة محافظة طريف.

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