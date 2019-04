بشرى سارة من «STC» لحديثي التخرج

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 20 وظيفة شاغرة لحديثي التخرج لحملة البكالوريوس في العديد من التخصصات العلمية؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

الوظائف:

1 – محلل إدارة الموردين (Vendor Management Analyst).

2 – مطوّر حلول تقنية المعلومات والاتصالات (ICT Solutions Developer).

3 – محلل مبيعات (Sales Analyst).

4 – محلل تسويق (Marketing Analyst).

5 – محلل فني للمشروع (Technical Project Analyst).

6 – فني عمليات الشبكة (Network Operations Technician).

7 – مطوّر تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (ICT Applications Developer).

8 – محلل تنقيب البيانات (Data Mining Analyst).

9 – محلل عمليات تقنية المعلومات (IT Operations Analyst).

10 – محلل جودة (Quality Analyst).

11 – محلل خدمات الموارد البشرية (HRS Analyst).

12 – محلل الأعمال (Business Analyst).

13 – محلل المخاطر (Risk Analyst).

14 – محلل التخطيط والأداء (Planning & Performance Analyst).

15 – محلل تخطيط ودعم الجودة (Planning & Quality Support Analyst).

16 – مساعد إدارة البناء (Buidling Management Assistant).

17 – محلل الميزانية (Budgeting Analyst).

18 – محلل الشؤون التنظيمية (Regulatory Affairs Analyst).

19 – محلل حوكمة الشركات الفرعية (Subsidiary Governance Analyst).

20 – محلل دعم تقنية المعلومات (IT Support Analyst).

21 – محلل تدقيق داخلي (Internal Audit Analyst).

22 – محلل المحاسبة (Accounting Analyst).

23 – محلل الخزينة (Treasury Analyst).

24 – محلل المشتريات (Procurement Analyst).

25 – محلل التخطيط المالي (Financial Planning Analyst).

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).