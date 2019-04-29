بشرى سارة من «STC» لحديثي التخرج

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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 20 وظيفة شاغرة لحديثي التخرج لحملة البكالوريوس في العديد من التخصصات العلمية؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

الوظائف:
1 – محلل إدارة الموردين (Vendor Management Analyst).
2 – مطوّر حلول تقنية المعلومات والاتصالات (ICT Solutions Developer).
3 – محلل مبيعات (Sales Analyst).
4 – محلل تسويق (Marketing Analyst).
5 – محلل فني للمشروع (Technical Project Analyst).
6 – فني عمليات الشبكة (Network Operations Technician).
7 – مطوّر تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (ICT Applications Developer).
8 – محلل تنقيب البيانات (Data Mining Analyst).
9 – محلل عمليات تقنية المعلومات (IT Operations Analyst).
10 – محلل جودة (Quality Analyst).
11 – محلل خدمات الموارد البشرية (HRS Analyst).
12 – محلل الأعمال (Business Analyst).
13 – محلل المخاطر (Risk Analyst).
14 – محلل التخطيط والأداء (Planning & Performance Analyst).
15 – محلل تخطيط ودعم الجودة (Planning & Quality Support Analyst).
16 – مساعد إدارة البناء (Buidling Management Assistant).
17 – محلل الميزانية (Budgeting Analyst).
18 – محلل الشؤون التنظيمية (Regulatory Affairs Analyst).
19 – محلل حوكمة الشركات الفرعية (Subsidiary Governance Analyst).
20 – محلل دعم تقنية المعلومات (IT Support Analyst).
21 – محلل تدقيق داخلي (Internal Audit Analyst).
22 – محلل المحاسبة (Accounting Analyst).
23 – محلل الخزينة (Treasury Analyst).
24 – محلل المشتريات (Procurement Analyst).
25 – محلل التخطيط المالي (Financial Planning Analyst).

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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