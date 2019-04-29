الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بيان رسمي من «الداخلية» بشأن مصوِّر مشهد الأطفال في سباق الوفاء للشهداء

بيان رسمي من «الداخلية» بشأن مصوِّر مشهد الأطفال في سباق الوفاء للشهداء

تطور جديد في قضية «حميدان التركي».. الأمل يتجدد

تطور جديد في قضية «حميدان التركي».. الأمل يتجدد

أنباء عن انتهاء التصحيح وتحميل درجات الاختبارات النهائية.. إليك رابط الاستعلام والخطوات

أنباء عن انتهاء التصحيح وتحميل درجات الاختبارات النهائية.. إليك رابط الاستعلام والخطوات

مسوقة إعلان «المساج» تعتذر.. ماذا قالت؟

مسوقة إعلان «المساج» تعتذر.. ماذا قالت؟

بيان رسمي من «الداخلية» بشأن مصوِّر مشهد الأطفال في سباق الوفاء للشهداء

بيان رسمي من «الداخلية» بشأن مصوِّر مشهد الأطفال في سباق الوفاء للشهداء
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الداخلية أنه بعد استجلاء حقيقة ما أثير بشأن تصوير بعض المشاركين في سباق الوفاء الخامس لشهداء الواجب المقام في محافظة جدة الماضي، والذي نظمه الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن مبينة أنه خطأ لم يكن لدى مصور هذا المشهد قصد فيما تم تفسيره لهذه اللقطات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته عبر حسابها في “تويتر”: «تعقيبا على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تغطية سباق الوفاء الخامس لشهداء الواجب المقام في محافظة جدة مساء الخميس الماضي، والذي نظمه الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، وحيث تم إستجلاء حقيقة ما أثير بشأن مشهد لبعض المشاركين بهذا الخصوص.. تبين أنه خطأ لم يكن لدى مصور هذا المشهد قصد فيما تم تفسيره لهذه اللقطات».

وأكدت وزارة الداخلية على أن جميع المشاركين في هذه الفعالية متسابقين ومصورين وحضور هم أبناء وطن واحد لا تمييز بينهم.

كما استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود عدد من الأطفال المشاركين في سباق الوفاء للشهداء الخامس الذي أقيم في جدة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مواطنيْن ووافد سوري بالرياض.. لارتكابهم هذه الجريمة

تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مواطنيْن ووافد سوري بالرياض.. لارتكابهم هذه الجريمة

تنفيذ حكم القتل في رجل أمن بالرياض.. ارتكب الفاحشة داخل مركز شرطة

تنفيذ حكم القتل في رجل أمن بالرياض.. ارتكب الفاحشة داخل مركز شرطة

«وكالة الداخلية للشؤون العسكرية» تعلن فتح باب القبول لعدد من الرتب

«وكالة الداخلية للشؤون العسكرية» تعلن فتح باب القبول لعدد من الرتب

«الداخلية» تُطلق حسابها على منصة «سناب شات»

«الداخلية» تُطلق حسابها على منصة «سناب شات»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الهرج والمرج وموجة التغيير
تدوينات حرة

الهرج والمرج وموجة التغيير

المزيد
التطوّع المرتقب!
مقالات

التطوّع المرتقب!

المزيد
اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!
مقالات

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!

المزيد
“الطوفان القادم 7!”
مقالات

“الطوفان القادم 7!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>