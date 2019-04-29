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وزير المالية: سداد 95% من مستحقات القطاع الخاص خلال الربع الأول

وزير المالية: سداد 95% من مستحقات القطاع الخاص خلال الربع الأول
وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان
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تواصل – الرياض:

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن الوزارة التزمت التزاماً واضحاً بسداد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوماً وأوفت بالتزامها.

وأضاف – خلال مشاركة اليوم، في الجلسة الافتتاحية لـ”المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس” – أنه خلال الربع الأول 2019 تم صرف ما نسبته 95% من أوامر الدفع خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ ورودها للوزارة.

وأشار الجدعان إلى أن منصة اعتماد ساهمت بشكل كبير في وضوح عملية التعاقد بين الجهة الحكومية والمقاول، مبيناً أن المقاول يستطيع الاطلاع على الالتزامات المطلوبة منه وحقوقه، والمخصصات المالية الموجودة في الجهة الحكومية المعنية لصالح العقود التي تخصه.

ولفت إلى أنه من حق المقاول الذي يعتقد أنه تعرض للضرر من قبل جهة حكومية، اللجوء للجهات القضائية المختصة ورفع دعوى ضد هذه الجهة وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

ودعا الجدعان الدائنين وهيئات التصنيف للالتزام بروح النظام من حيث التعامل مع الشركات المتعثرة بمرونة، والشركات التي أنهت إجراءات التعثر وأعادت تنظيمها، بالتعامل معها على أنها شركة جديدة دون الرجوع للتاريخ السابق.

يُذكر أن إجمالي قيمة أوامر الدفع داخل منصة “اعتماد” 164.6 مليار ريال خلال العام الماضي 2018، لنحو 274 ألف أمر.

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