«المالكي» يكشف مخطط ميليشيا الحوثي لاستهداف البرلمان اليمني

تواصل – واس:

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن الميليشيا الحوثية حاولت استهداف البرلمان اليمني، مشدداً أنهم يقومون بإعادة النازحين قسراً من محافظة صعدة إلى قراهم.

وأكد “المالكي” أن الميليشيا الحوثية تعطل تفريغ الخزان العائم للنفط “صافر”، كما دمرت شبكة طائرات دون طيار في صنعاء، لافتاً إلى أن الميليشيا الحوثية تقيم ورش تصنيع الأسلحة والصواريخ البالستية في الأحياء السكنية.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن: إن مركز الملك سلمان للإغاثة يبدأ مرحلة جديدة من عمليات القلب المفتوح للأطفال في المكلا، وأكد العقيد “المالكي” استمرار تقدُّم الجيش اليمني في مختلف الجبهات، وتابع أن الميليشيا الحوثية أطلقت 226 صاروخاً بالستياً على أراضي المملكة.