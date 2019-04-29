الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تطور جديد في قضية «حميدان التركي».. الأمل يتجدد

تطور جديد في قضية «حميدان التركي».. الأمل يتجدد

أنباء عن انتهاء التصحيح وتحميل درجات الاختبارات النهائية.. إليك رابط الاستعلام والخطوات

أنباء عن انتهاء التصحيح وتحميل درجات الاختبارات النهائية.. إليك رابط الاستعلام والخطوات

مسوقة إعلان «المساج» تعتذر.. ماذا قالت؟

مسوقة إعلان «المساج» تعتذر.. ماذا قالت؟

بالفيديو.. «المرور السري» يطارد «المتهورين» على الطرق السريعة بالرياض

بالفيديو.. «المرور السري» يطارد «المتهورين» على الطرق السريعة بالرياض

بعد حظر سريلانكا لتغطية الوجه.. السفارة تنبّه المواطنين للالتزام بالإجراءات الجديدة

بعد حظر سريلانكا لتغطية الوجه.. السفارة تنبّه المواطنين للالتزام بالإجراءات الجديدة
0

تواصل – فريق التحرير:

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية في سريلانكا، اليوم الاثنين، بالمواطنين السعوديين الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها السلطات السريلانكية للتحقق من الهوية وفرض منع تغطية الوجه ابتداءً من اليوم 29 أبريل 2019؛ التزاماً بقانون الطوارئ الذي تتخذه سريلانكا في الوقت الحالي بعد الهجمات الإرهابية المؤسفة التي ضربت البلاد في الآونة الأخيرة.

وأوضحت السفارة، في بيان لها، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه الإجراءات تأتي نظراً للظروف الطارئة التي تمر بها جمهورية سريلانكا، مهيبة بكافة المواطنين مراعاة الأنظمة والقوانين عند زيارة سريلانكا، داعيةً إلى التواصل معها على هاتفها (0094112682087)، (0094112682089) وهاتف شؤون السعوديين (0094722229966).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«التجمعات الصناعية»: محادثات مع 6 شركات لإنشاء مدينة متكاملة للسيارات بالمملكة

«التجمعات الصناعية»: محادثات مع 6 شركات لإنشاء مدينة متكاملة للسيارات بالمملكة

واشنطن: سنبقى في المنطقة بالتنسيق مع حلفائنا لمواجهة تهديدات إيران

واشنطن: سنبقى في المنطقة بالتنسيق مع حلفائنا لمواجهة تهديدات إيران

آخر ظهور لملاحَي الخطوط السعودية قبل تفجيرات سريلانكا (فيديو)

آخر ظهور لملاحَي الخطوط السعودية قبل تفجيرات سريلانكا (فيديو)

المملكة تبحث فرص الاستثمار الزراعي والحيواني بموريتانيا

المملكة تبحث فرص الاستثمار الزراعي والحيواني بموريتانيا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الهرج والمرج وموجة التغيير
تدوينات حرة

الهرج والمرج وموجة التغيير

المزيد
التطوّع المرتقب!
مقالات

التطوّع المرتقب!

المزيد
اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!
مقالات

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!

المزيد
“الطوفان القادم 7!”
مقالات

“الطوفان القادم 7!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>