الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تطور جديد في قضية «حميدان التركي».. الأمل يتجدد

تطور جديد في قضية «حميدان التركي».. الأمل يتجدد

أنباء عن انتهاء التصحيح وتحميل درجات الاختبارات النهائية.. إليك رابط الاستعلام والخطوات

أنباء عن انتهاء التصحيح وتحميل درجات الاختبارات النهائية.. إليك رابط الاستعلام والخطوات

مسوقة إعلان «المساج» تعتذر.. ماذا قالت؟

مسوقة إعلان «المساج» تعتذر.. ماذا قالت؟

بالفيديو.. «المرور السري» يطارد «المتهورين» على الطرق السريعة بالرياض

بالفيديو.. «المرور السري» يطارد «المتهورين» على الطرق السريعة بالرياض

خطة إندونيسية لـ«تغيير العاصمة»

خطة إندونيسية لـ«تغيير العاصمة»
0

تواصل – وكالات:

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وأحد وزرائه اليوم الاثنين إن إندونيسيا تمضي قدماً في خطط لها عمرها عقود من الزمن لنقل عاصمتها من جاكرتا الغارقة والمكتظة مرورياً.

وقال جوكو: “يجب أن نتحدث عن المصالح الكبرى للأمة ومصالحنا طويلة الأجل كدولة كبيرة تواجه منافسة عالمية”.

ومن ناحيته، قال وزير التخطيط للتنمية الوطنية بامبانج برودجونيغورو إنه “لم يتخذ قراراً بشأن العاصمة الجديدة، لكن مثل هذه الخطوة قد تستغرق 10 أعوام”، مستشهداً بتجربة دول مثل ماليزيا، والبرازيل.

وقال بامبانج إن الازدحام المروري، والفيضانات المتكررة، وتراجع اليابسة بشكل أسرع في الجزء الساحلي من جاكرتا كانت الاعتبارات الرئيسية وراء هذه الخطوة.

وأصبح نحو 40% من جاكرتا، المدينة التي يقطنها 10 ملايين نسمة، الآن دون مستوى سطح البحر.

وأشار الوزير إلى أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاختناقات المرورية في المدينة تقدر بنحو 100 تريليون روبية (7 مليارات دولار) سنوياً.

وقال: “لهذه الأسباب نريد عاصمةً جديدةً، تعكس إندونيسيا الحديثة والعالمية”، مضيفاً أن “جاكرتا ستبقى حاضرةً تجاريةً”.

وتابع قائلاً: “نريد مدينة ذكية خضراء وجميلة”.

وفي وقت مضى، اعتبرت مدينة بالانكارايا الواقعة في الجزء الإندونيسي من جزيرة بورنيو العاصمة المستقبلية للبلاد.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مصرع 29 شخصاً في سيول وانهيارات أرضية في إندونيسيا

مصرع 29 شخصاً في سيول وانهيارات أرضية في إندونيسيا

10 قتلى وإجلاء 12 ألف شخص جراء فيضانات إندونيسيا

10 قتلى وإجلاء 12 ألف شخص جراء فيضانات إندونيسيا

سفارة المملكة في إندونيسيا تنصح المواطنين بعدم الاقتراب من «جبل أجونج»

سفارة المملكة في إندونيسيا تنصح المواطنين بعدم الاقتراب من «جبل أجونج»

رئيس جمهورية إندونيسيا يصل الرياض

رئيس جمهورية إندونيسيا يصل الرياض

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!
مقالات

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!

المزيد
“الطوفان القادم 7!”
مقالات

“الطوفان القادم 7!”

المزيد
كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً
تدوينات حرة

كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً

المزيد
ماذا لو ؟
مقالات

ماذا لو ؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>