الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تطور جديد في قضية «حميدان التركي».. الأمل يتجدد

تطور جديد في قضية «حميدان التركي».. الأمل يتجدد

أنباء عن انتهاء التصحيح وتحميل درجات الاختبارات النهائية.. إليك رابط الاستعلام والخطوات

أنباء عن انتهاء التصحيح وتحميل درجات الاختبارات النهائية.. إليك رابط الاستعلام والخطوات

مسوقة إعلان «المساج» تعتذر.. ماذا قالت؟

مسوقة إعلان «المساج» تعتذر.. ماذا قالت؟

بالفيديو.. «المرور السري» يطارد «المتهورين» على الطرق السريعة بالرياض

بالفيديو.. «المرور السري» يطارد «المتهورين» على الطرق السريعة بالرياض

«السديس» يُوجِّه بفتح باب الملك عبدالعزيز لقاصدي المسجد الحرام

«السديس» يُوجِّه بفتح باب الملك عبدالعزيز لقاصدي المسجد الحرام
0

تواصل – فريق التحرير:

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والإنشاءات وفتح باب الملك عبدالعزيز -رحمه الله- لقاصدي المسجد الحرام استعداداً لشهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.

وأكد السديس على إدارة المشاريع بالمسجد الحرام ضرورة بذل المزيد من الجهد وأقصى الطاقات للانتهاء من الأعمال بإتقان وجودة للاستعداد لموسم شهر رمضان المبارك وما سيشهده من كثافة وإقبال.

واطلع السديس خلال جولته اليوم على الاستعدادات وأعمال الصيانة والإنشاءات والتأهيل لباب الملك عبدالعزيز، مشددا على ضرورة توخي أقصى معايير الأمان والسلامة لضمان سلامة ضيوف الرحمن، وتطبيق أعلى المواصفات، والعمل بجد واجتهاد تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر ومواكبة لرؤية الخير والعطاء رؤية 2030.

رافق السديس في الجولة التفقدية وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المكلف أحمد بن محمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية المكلف الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

يذكر أن باب الملك عبدالعزيز يعد من الأبواب الرئيسية بالمسجد الحرام، حيث يدخل من خلاله أعداد كبيرة من قاصدي البيت العتيق، وبعد استكمال الأعمال الإنشائية سيبلغ ارتفاعه 48 مترا.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مكة.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بـ«مخطط الحسينية»

مكة.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بـ«مخطط الحسينية»

استشارية لـ«تواصل»: بإمكان مرضى السكري صيام رمضان مع اتباع هذه الإجراءات

استشارية لـ«تواصل»: بإمكان مرضى السكري صيام رمضان مع اتباع هذه الإجراءات

جدول «قطار الحرمين» خلال رمضان.. رحلات يومية بين مكة والمدينة

جدول «قطار الحرمين» خلال رمضان.. رحلات يومية بين مكة والمدينة

الدفاع المدني يستعرض الخطة العامة لأعماله بمكة والمدينة.. غداً

الدفاع المدني يستعرض الخطة العامة لأعماله بمكة والمدينة.. غداً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!
مقالات

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!

المزيد
“الطوفان القادم 7!”
مقالات

“الطوفان القادم 7!”

المزيد
كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً
تدوينات حرة

كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً

المزيد
ماذا لو ؟
مقالات

ماذا لو ؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>