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«الكهرباء» توضح أهمية «التسجيل في الفاتورة الثابتة» خلال الصيف

«الكهرباء» توضح أهمية «التسجيل في الفاتورة الثابتة» خلال الصيف
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تواصل – الرياض:

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن «الفاتورة الثابتة» هي خدمة مرنة ومريحة تمكن المشترك من سداد فاتورة شهرية ثابتة القيمة، وذلك على أساس متوسط الاستهلاك خلال أشهر السنة الماضية.

وفي نهاية العام من الاشتراك تتم مراجعة الاستهلاك الفعلي واحتساب الفرق بالزيادة أو النقصان لأي من الطرفين وتصفية المبالغ، وأتاحت الشركة إمكانية تقسيط مبالغ التصفية على 12 شهراً قادمة، في حال الاستمرار بالاشتراك في الخدمة.

وتمثل خدمة الفاتورة الثابتة التي طرحتها «السعودية للكهرباء» أخيراً، ضمن جهودها المستمرة لتقديم أفضل الخدمات لمشتركيها، أحد الحلول الذكية التي تهدف لمساعدة المشتركين على تخصيص ميزانية ثابتة شهرية للفاتورة لكل مشترك، بناء على متوسط كمية الاستهلاك، حيث تعمل الفاتورة الثابتة على تخصيص مبلغ ثابت شهرياً، بحيث يحصل المشترك على فاتورة معتدلة القيمة طيلة أشهر السنة، ليعوض انخفاض قيمة الاستهلاك في الشتاء، الفارق الذي يسببه ارتفاعها في الصيف.

كما تسهم الفاتورة الثابتة، في تمكين المشترك من التخطيط وقراءة المستقبل مالياً بصورة صحيحة، تقيه عثرات السداد وتراكم المديونيات.

يشار إلى أن التسجيل في الفاتورة الثابتـة يتم من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.se.com.sa من خلال الخدمات السريعة ومن ثم إدخال رقم الحساب والنقر على زر الحصول على الخدمة، يتم بعدها توضيح المبلغ الثابت الذي سيتم سداده شهرياً طيلة العام من قبل المشترك، كما يمكن للمشترك الحصول على الخدمة أيضاً عن طريق تطبيق الكهرباء للأجهزة الذكية أو الاتصال بمركز خدمة المشترك 920001100 أو عن طريق الحساب الخاص بالعناية بالمشتركين على موقع تويتر، أو زيارة أقرب مكتب خدمات مشتركين.

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