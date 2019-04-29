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خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وجمعاً من المواطنين

خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وجمعاً من المواطنين
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تواصل – واس:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض اليوم، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه – رعاه الله -.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين ، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد ، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا ، وصاحب السمو الأمير منصور بن ثنيان بن محمد ، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي ، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن سعود ، وصاحب السمو الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالله ، وصاحب السمو الملكي الأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير نواف بن ناصر بن ثنيان ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن سعد ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن نايف بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير ثامر بن فيصل بن تركي ، وصاحب السمو الأمير سلطان بن بندر بن سعد ، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن  محمد بن متعب.

 

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