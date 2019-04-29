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مصرع 29 شخصاً في سيول وانهيارات أرضية في إندونيسيا

مصرع 29 شخصاً في سيول وانهيارات أرضية في إندونيسيا
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تواصل – وكالات:

قالت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الاثنين، إن انهيارات أرضية وسيولاً وقعت بسبب هطول أمطار غزيرة؛ ما أسفر عن مقتل 29 شخصاً على الأقل فيما لجأ الآلاف لمراكز الإيواء وسط مخاوف من انتشار الأمراض.

وأوضحت الوكالة في بيان لها أن أكثر من 10 أشخاص في عداد المفقودين بعد أن هطلت أمطار غزيرة على إقليم بنجكولو الذي يقع جنوب غرب جزيرة سومطرة يومي الجمعة والسبت.

ولحقت أضرار بمئات المباني إضافة إلى الطرق والجسور، فيما عزلت الانهيارات الأرضية منطقتين على الرغم من انحسار مياه السيول في بعض الأماكن.

 

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