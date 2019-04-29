إطلاق خدمة «المدفوعات الفورية».. مزايا عديدة بانتظار المستخدمين

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أبرمت شبكة المدفوعات السعودية المملوكة بالكامل لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) شراكة مع “فوكالينك”، لإطلاق خدمة المدفوعات الفورية في المملكة العربية السعودية.

وسوف تمكّن هذه الشراكة المؤسسات المالية والشركات والمستهلكين لأول مرة في المملكة من إجراء مدفوعات فورية بين الحسابات.

وسيكون لهذه التقنية الجديدة تأثيرٌ إيجابي على اقتصاد المملكة من خلال تحسين البنية التحتية للمدفوعات، وتسريع نمو قطاع التجارة الرقمية بشكلٍ كبير، وتمكين شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والمؤسسات المالية العريقة من الاستفادة من المزايا التي يوفرها الاقتصاد الرقمي.

وستتيح منصة الدفع الفوري الجديدة للمستهلكين والشركات تحويل الأموال والفوترة الإلكترونية وتحصيل الفواتير، إلى جانب إمكانية تقديم إقرارات الاستلام الفورية وإجراء التحويلات المالية وإتمام المدفوعات بالجملة بشكلٍ فوري.

وستوفر هذه التقنية أيضاً إمكانية تحويل الأموال مباشرةً بين الأفراد كالأصدقاء وأفراد العائلة، وبأسلوبٍ بسيطٍ للغاية عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى البيانات المصرفية للمستلم.

كما سيعتمد نظام المدفوعات المبتكر هذا على تقنية مبنية وفق أحدث معايير المنظمة الدولية للمعايير (آيزو) في مجال التراسل، حيث يعزز الابتكار والتكامل في مجال نظم وحلول المدفوعات الإلكترونية على المستوى العالمي. وستتاح الخدمة الجديدة لغالبية المؤسسات المالية والحسابات المصرفية بالمملكة، وستكون متكاملة مع خدمات كافة الأطراف التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات، مما يدعم إجراءات وتدابير مكافحة الاحتيال وتعزيز الامتثال.

تجدر الإشارة إلى أن تقنية “فوكالينك” للمدفوعات الفورية قد طبقت لأول مرة في المملكة المتحدة عام 2008، وحققت منذ ذلك الحين نجاحاً كبيراً وحازت ثقةً قوية على مدى أكثر من عشر سنوات.

وتستخدم هذه التقنية أيضاً في سنغافورة، كما تم تدشينها عام 2017 في تايلاند التي ناهز عدد مستخدمي خدمة “برومبت باي” فيها خلال عامين فقط أكثر من نصف عدد سكان البلاد.

وكانت شركة “ذا كليرينج هاوس” الأمريكية قد اعتمدت مؤخراً تكنولوجيا المدفوعات الفورية من فوكالينك في نظامها المبتكر للدفع الفوري آر تي بيه (RTP®) الذي أطلقته في الولايات المتحدة.