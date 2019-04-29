«العدل» ترد على امرأة تريد العودة لزوجها بعد «3 سنوات طلاق»

تواصل – فريق التحرير:

تلقى حساب “التواصل العدلي” التابع لوزارة العدل، تساؤلاً اليوم الاثنين، من امرأة، بشأن كيفية التصرف حال اتفق زوجان سابقين على العودة بعد مرور 3 سنوات على الطلاق.

وقالت السائلة: “إذا طلق الزوج زوجته طلقة واحدة وأخذت صك الطلاق من المحكمة، وبعد 3 سنوات اتفقا على الرجوع، هل ضروري الذهاب للمحكمة وعقد زواج جديد بشهود أم يمكن الرجوع دون ذلك؟”.

وأجاب “التواصل العدلي” بقوله: “إذا انتهت عدة الزوجة دون حصول الرجعة في الطلاق الرجعي فلا بد حال رغبة الزوجين الرجوع لبعضهما من عقد زواج جديد مكتمل الأركان والشروط”.