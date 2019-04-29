أنباء عن انتهاء التصحيح وتحميل درجات الاختبارات النهائية.. إليك رابط الاستعلام والخطوات

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تواصل – الرياض:

يترقب أولياء أمور الطلاب والطالبات نتائج العام الدراسي بمراحله المختلفة الابتدائية والثانوية والمرحلة المتوسطة، ويوفر نظام نور “noor” الاستعلام عن النتائج برقم الهوية ورمز التحقق فقط.

وتلقى موقع نظام نور برقم الهوية عدداً كبيراً من الطلبات خلال الساعات الماضية، معظمها طلبات تتعلق بإجراء عملية استعلام نظام نور لنتائج الطلاب بالسجل المدني، وذلك بعد أنباء أن عملية التصحيح قد انتهت، ويتم الآن تحميل درجات الاختبارات النهائية عبر موقع نظام نور برقم الهوية لتكون متاحة بين أيدي جميع الطلبة والطالبات في وقت لاحق.

ويتيح نظام نور برقم الهوية الاستعلام عن نتائج الاختبارات، حيث يمكن دخول نظام نور عبر الرابط التالي  (هنا) لتسجيل الطلاب الجدد، أو الحصول على النتائج.

ويمكن الاستعلام عن نتائج الاختبارات عبر موقع نور برقم الهوية حيث يتطلب ذلك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الرمز التأكيدي ومن ثم الدخول على نظام نور للنتائج.

اضغط بعد ذلك على كلمة “التالي”، وبذلك يكون قد تم تسجيل حساب جديد تستطيع فتحه تلقائيا عند كل دخول.

خدمات نظام نور برقم الهوية:

يتيح نظام نور العديد من الخدمات منها:

– خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية”، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام.

– خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى”، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية.

– يمكن لطلاب المملكة العربية السعودية الاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأخبار الدراسة وجداول الامتحانات من خلال موقع نظام نور الإلكتروني، حيث يساعد موقع نور الطالب على معرفة كل ما هو جديد والإلمام بكل ما يتعلق بالدراسة.

– يمثل موقع نور الإلكتروني حلقة وصل بين ولي الأمر والمعلم والطالب، ويمكن كذلك للمديرين التواصل مع المعلمين من خلال موقع نور، وبالتالي تتمكن وزارة التربية والتعليم من تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر.

– يقوم موقع نور بتقديم العديد من الخدمات للمعلم، ومن بينها خدمة التقديم على الإجازات وكذلك غيرها من الخدمات الأخرى التي يصعب الحصول عليها من المكاتب.

متابعة أداء الطلاب:

ويتيح نظام نور متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

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