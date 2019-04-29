احترس منها.. مشروبات منتشرة تصيبك بـ«القولون العصبي»

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تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور صالح سالم الغامدي، اختصاصي أمراض القلب، إنه أصبح من الملاحظ مع انتشار المحلَّيات المصنعة أو بدائل السكر أنها تزيد أعراض القولون العصبي.

وأشار الغامدي في تغريدة نشرها بحسابه الرسمي بموقع تويتر إلى أن القولون العصبي مشكلة شائعة في عدة عيادات ومنها عيادة القلب، من الملاحظ ومع انتشار المحليات المصنعة أو بدائل السكر أنها تزيد أعراض القولون العصبي وبالذات الإسهال، لافتاً إلى أن الكافيين أيضاً يزيد الأمور سوءا.

وتعد “متلازمة القولون العصبي” إحدى الاضطرابات الشائعة للجهاز الهضمي التي تصيب الأمعاء الغليظة (القولون)، ويمكن أن تسبب تقلصات في البطن، وتغيرًا في حركة الجهاز الهضمي كالإسهال أو الإمساك أو كلاهما.

وحتى الآن لا يوجد سبب واضح للإصابة بالقولون العصبي؛ ولكن يُعتقد أن سببه اجتماع عدة عوامل، ويمكن التحكم بالأعراض عن طريق الأدوية والحمية الغذائية وطرق التعامل مع التوتر والقلق، فيما يمكن لتغييرات نمط الحياة أن تساعد في السيطرة على أعراض القولون العصبي.

 

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