ما العقوبة المتوقعة لـ«مشهورة السناب» بعد إعلان المساج؟

تواصل – الرياض:

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إنها اتخذت الإجراءات النظامية لاستدعاء إحدى مشهورات تطبيق «سناب شات» التي ظهرت قبل يومين تسوق لمنتج تجميلي عبر حسابها في التطبيق، لافتة إلى أن نظام منتجات التجميل قد تصل عقوبة المخالفات فيه إلى السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، والغرامة المالية بمبلغ لا يزيد على 5 ملايين ریال.

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وأضافت الهيئة إن تداول وتسويق المنتجات التجميلية يخضع لضوابط نظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم قبل 4 أعوام، وما قامت به «مشهورة السناب» والشركة يخالف المادة الـ21 من نظام منتجات التجميل، التي تمنع الإعلان عن المنتجات التجميلية أو الترويج لها قبل إدراجها، وتخضع الدعاية والإعلان للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية اشتملت على عدد من الاشتراطات، منها ألا يتضمن الإعلان ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والآداب العامة، وتكون المعلومات الواردة في الإعلان موثوقة ودقيقة وصادقة يمكن إثباتها.

وأوضحت أن الهيئة اتخذت الإجراءات النظامية لاستدعاء المسوقة وكذلك مسؤولي الشركة لسماع أقوالهم بشأن المخالفات المرصودة، وعرض هذه المخالفات على لجنة مخالفات نظام التجميل للنظر في إيقاع العقوبة المناسبة، خصوصا أن نظام منتجات التجميل ينص على عدد من العقوبات، بعد إحالة المخالفات التي تشكل جرائم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء النظامي.

وكانت إحدى المشهورات في تطبيق «سناب شات» قدمت إعلانا لمنتج تجميلي، تضمن عبارات وجملا وصفت باتفاق عدد كبير من السعوديين مخالفة لعادات المجتمع ومستفزة لهم، ما جعلهم يشنون ضدها حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمطالبة بمعاقبتها لترويجها منتجات غير معروفة، وكذلك تضمن الإعلان المنشور من حسابها على كلمات «خادشة»، على حد قولهم. حسب «عكاظ»