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إقالة القائد الأمريكي المشرف على سجن غوانتانامو

إقالة القائد الأمريكي المشرف على سجن غوانتانامو
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تواصل – وكالات:

قالت القيادة الجنوبية الأمريكية في بيان ، مساء أمس الأحد، إن الأميرال الأمريكي المسؤول عن سجن خليج غوانتانامو في كوبا قد أُقيل “بسبب فقدان الثقة في قدرته على القيادة”.

وذكر البيان المقتضب أن الأميرال جون رينج أُقيل من منصبه يوم السبت دون تقديم تفاصيل عن السبب.

وقال خوسيه رويز المتحدث باسم القيادة الجنوبية التي تشرف على غوانتانامو لرويترز، إن القرار جاء نتيجة تحقيق استمر شهراً واكتمل في أبريل، لكنه رفض تقديم تفاصيل.

وكان رينج يقود غوانتانامو منذ أبريل 2018. وقال البيان إن الجنرال جون هاسي، النائب السابق لقائد المركز، سيكون قائما بأعمال القائد.

وذكر بيان القيادة الجنوبية: “هذا التغيير في القيادة لن يقطع الرعاية والحماية الآمنة والإنسانية والقانونية المقدمة إلى المحتجزين في غوانتانامو”، على حد وصف البيان.

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