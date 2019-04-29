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تدشين بوابة «فرص» للاستثمار البلدي

تدشين بوابة «فرص» للاستثمار البلدي
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تواصل – الرياض:

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصبي بوابة الاستثمار البلدي «فرص» التي تجمع كافة الفرص الاستثمارية بمختلف مناطق المملكة في 285 أمانة وبلدية في بوابة موحدة لتمكين المستثمرين من الوصول للفرص التي تعلن عنها الأمانات والبلديات بكل يسر وسهولة.

وذكر القصبي أن إطلاق «فرص» يأتي ضمن الجهود التي يبذلها القطاع البلدي لرفع مستوى الشفافية في إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية التي تعلن عنها الأمانات والبلديات وكذلك التسهيل في الوصول لجميع الفرص المعلن عنها في بوابة موحدة ما يسهم في رفع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية وينعكس على تنمية المدن.

وتوفر «بوابة فرص» على المستثمر عناء الذهاب للأمانة للحصول على المعلومات حول الفرصة الاستثمارية المطروحة، من خلال الدخول على البوابة وفرز الفرص الاستثمارية حسب النطاق الجغرافي المرغوب الاستثمار فيه أو حسب النشاط الذي يبحث عنه المستثمر وإمكانية الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات قبل شرائها إلكترونياً بكل سهولة، كما تهدف البوابة إلى تأسيس قاعدة بيانات موحدة لتحديد احتياجات المناطق من الفرص ورفع مستوى الشفافية في عمليات طرح وشراء الكراسات.

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