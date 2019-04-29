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«أبل» تحل مشكلة منع تنزيل التطبيقات من «آب ستور»

«أبل» تحل مشكلة منع تنزيل التطبيقات من «آب ستور»
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تواصل – وكالات:

حلت شركة أبل مشكلة منعت المستخدمين من تنزيل التطبيقات الجديدة أو تحديث التطبيقات الموجودة من متجرها الرقمي “آب ستور”.

وأشار موقع “تك كرانش” المتخصص في التكنولوجيا إلى أن المشكلة التي أثرت على عدد كبير من المستخدمين تؤدي إلى توالي ظهور نافذة “الشروط والأحكام” أثناء تنزيل التطبيق حتى بعد أن ينقر المستخدم زر “موافق” ما يمنع استمرار تنزيل التطبيق.

وحسب الموقع، فإن المشكلة أصابت مستخدمي أجهزة أبل مثل آي فون، وآي باد بخيبة الأمل والذين نشروا المشكلة على موقع تويتر، للحصول على المساعدة من فريق الدعم الفني لشركة أبل.

وكان موقعا “ناين تو فايف ماك” و”آبل إنسايدر” المختصان في مشاكل شركة أبل ومنتجاتها، نشرا مواضيع عن المشكلة نقلاً عن شكاوى المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقل موقع “تك كرانش” عن مصادر في أبل، أن المشكلة تؤثر على نسبة ضئيلة من قاعدة مستخدمي نظام التشغيل “آي.أو.إس” في مختلف أنحاء العالم.

وفي الوقت نفسه، فإن هذه النسبة الضئيلة يمكن أن تكون كبيرة “عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع نظام تشغيل الهاتف الذكي آي فون”.

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