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ما حقيقة وجود سكر في «مشروبات الدايت»؟

ما حقيقة وجود سكر في «مشروبات الدايت»؟
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تواصل – وكالات:

على الرغم من أن مشروب الصودا العادي والدايت يتشابهان في المذاق الحلو إلا أن هناك فارق كبير في محتوى السكر بينهما. ولا يعني هذا الفارق أن أحدها أفضل صحياً، فمشروبات الدايت لا تحتوي عادة على أية مقدار من السكر، لكنها تحتوي على بدائل اصطناعية للتحلية.

وتحتوي عبوة الكوكاكولا مثلاً على 39 غراماً من السكر، ترتفع إلى 65 غراماً من السكر في عبوة الحجم الكبير.

بينما لا يوجد أي غرام من السكر أو الكربوهيدرات في الكوكا كولا زيرو، ولذلك هي لا تحتوي على سعرات حرارية، لكن هناك أدلة على ارتباط بدائل السكر المستخدمة في تحلية مشروبات الدايت بمرض السكري من النوع2.

وقد وجدت دراسات أن تناول عبوة من مشروبات الدايت يومياً يزيد خطر الإصابة بالسكري من النوع2 بنسبة تتراوح بين 8% و13 %.

كما رصدت دراسات أخرى ارتباط تناول مشروبات الدايت التي تحتوي على مُحليات اصطناعية مثل الأسبارتام وسكرالوز بزيادة الوزن.

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