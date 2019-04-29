توقعات طقس اليوم.. غبار ورياح وغيوم على هذه المناطق

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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية وسماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية. كما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة وشمالية غربية الى شمالية على الجزء الاوسط والشمالي بسرعة 16-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، و حالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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