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اختفاء ميزة لقطة الشاشة في التحديث الجديد من «واتساب»

اختفاء ميزة لقطة الشاشة في التحديث الجديد من «واتساب»
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تواصل – وكالات:

يشهد التحديث الجديد من تطبيق المحادثة الأشهر عالمياً “واتساب” لنظام الأندرويد، اختفاء ميزة “لقطة الشاشة” أو “سكرين شوت”؛ لمنع تصوير المحادثات لتعزيز خصوصية المستخدمين، حسبما أفادت تقارير صحفية.

وذكرت بعض المواقع التقنية المتخصصة في الهواتف الذكية أن الميزة الجديدة لا تزال قيد التطوير لدى شركة “واتساب”.

ويعتقد كثيرون أن إضافة هذه الميزة قد تغضب كثيراً من المستخدمين الذين يلجؤون إليها كثيراً للاحتفاظ بشيء معين في محادثاتهم مع الآخرين.

وكان التطبيق المملوك لشركة “فيسبوك” والذي يستخدمه 1.3 مليار شخص شهرياً، قد أضاف مؤخراً العديد من المزايا التي تعزز أمن المستخدمين، مثل اعتماد قفل التطبيق وفتحه بالبصمة، إلى جانب اعتماد مسح العين.

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