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تعرّف على غرامة إغلاق «دورات المياه» في مواقف الشاحنات

تعرّف على غرامة إغلاق «دورات المياه» في مواقف الشاحنات
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تواصل – الرياض:

وضعت هيئة النقل العام من خلال اللائحة المنظمة لتشغيل مواقف الشاحنات التي أصدرتها مؤخرا 19 مخالفة وغرامة على المنشآت الراغبة بالحصول على ترخيص مزاولة نشاط تشغيل مواقف الشاحنات، ومن أبرزها اعتبار إغلاق دورات المياه العامة في المواقف مخالفة يغرم مرتكبها بثلاثة آلاف ريال.

وتضمنت اللائحة غرامة لعدم توفير متطلبات الأمن والسلامة في مواقف الشاحنات على مدار اليوم بقيمة خمسة آلاف ريال، وفقا لـ”الوطن”.

وصنفت اللائحة المنظمة لتشغيل مواقف الشاحنات والمزمع تطبيقها بعد 3 أشهر تقريبا مواقف الشاحنات إلى 3 فئات وفق المواصفات والمعايير المطلوبة.

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