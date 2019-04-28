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استعداداً لرمضان.. «رئاسة الحرمين» تستبدل جميع سجاد المسجد الحرام وساحاته (صور)

استعداداً لرمضان.. «رئاسة الحرمين» تستبدل جميع سجاد المسجد الحرام وساحاته (صور)
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تواصل – واس:

جددت الإدارة العامة للشؤون الخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، جميع السجاد الموجود بالمسجد الحرام وساحاته بسجاد جديد، ليصل عدد السجاد التي تم جلبه 21 ألف سجادة، لتكسوا جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية استعدادًا لموسم شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية محمد بن مصلح الجابري أن تبديل السجاد يأتي في إطار خطة متكاملة وضعتها الإدارة العامة للشؤون الخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التي تعمل ضمن توجيهات معالي الرئيس العام لتقديم أرقى الخدمات لمرتادي المسجد الحرام، وتسهيل أداء عبادتهم، وتوفير كل ما يسهم بالعناية بالمسجد الحرام وقاصديه.

واوضح أنه تم توفير أجود أنواع السجاد للمسجد الحرام بصناعة وطنية عالية الجودة، الذي يعكس اهتمام هذه الدولة المباركة, وولاة أمرها، بالعناية الدائمة بالحرمين الشريفين وتوفير العناية وفائق الرعاية والمتابعة المستمرة الدائمة.

وأفاد مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام نايف بن ذياب الجحدلي، أن تجديد السجاد يأتي ضمن جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي تسعى لراحة قاصدي بيت الله الحرام، حتى يتمكنوا من أداء نسكهم و صلواتهم وقيامهم في المسجد الحرام في أجواء إيمانية وطمأنينة، في ظل الإمكانات الكبيرة التي وفرتها لهم حكومتنا الرشيدة – حفظهم الله -.

وأكد أن الرئاسة تحرص على تقديم خدماتها للحجاج والمعتمرين والزوار والارتقاء بها، حتى يتمكن قاصدو بيت الله من حجاج ومعتمرين ومصلين من تأدية عبادتهم بكل يسر وسهولة، في ظل التوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تحث دائمًا على مضاعفة الجهود لخدمة بيت الله الحرام وقاصديه، التي تأتي بمتابعة وإشراف من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

 

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