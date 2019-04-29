نصف مليون ريال داخل «كرتونة» وأكياس عملات معدنية بحوزة وافد في جدة (صور)

تواصل – مكة المكرمة:

تمكنت قوات أمن الطرق في نقطة تفتيش الشميسي بالطريق السريع مكة – جدة، اليوم الأحد، من ضبط وافد عربي بحوزته مبالغ مالية طائلة معبأة داخل كرتونة وأكياس بلاستيكية.

وضبطت قوات الأمن بحوزة الوافد ما يزيد عن نصف مليون ريال داخل كرتون للمياه المعدنية، وكانت مخبأة بالمقعد الخلفي للمركبة التي يقودها.

وأثار المبلغ الشبهة لدى رجال القوة الخاصة بأمن الطرق في نقطة تفتيش الشميسي بالطريق السريع مكة – جدة، حيث كان متجهاً إلى مكة المكرمة قادماً من جدة.

وتبين أن المبلغ المالي يزيد عن النصف مليون بستة آلاف ريال، ومكون من مختلف الفئات الورقية، كذلك ضبطت أكياس مُعبأة بالعملة المعدنية، وأفاد الوافد أنه مندوب مبيعات، ولكنه لم يقدم ما يثبت ذلك.

أعد محضر بالحالة، وأحيل المضبوط مع المبالغ المالية إلى شرطة الكعكية بالعاصمة المقدسة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات النظامية ضده.