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«الجدعان»: المملكة تملك ثالث أكبر احتياطي دولاري في العالم

«الجدعان»: المملكة تملك ثالث أكبر احتياطي دولاري في العالم
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تواصل – الرياض:

كشف وزير المالية، محمد الجدعان، في مقابلة خاصة مع قناة “العربية”، أن حاجة المملكة من السندات المحلية 120 مليار ريال حتى نهاية العام.

وأشار الجدعان خلال مقابلة على هامش مؤتمر القطاع المالي الذي عقد في الرياض الأسبوع الماضي، إلى أن المملكة تمتلك ثالث أكبر احتياطي من الدولار في العالم.

وتابع: “من المهم جداً إصدار السندات بالريال السعودي، ومنحنى إصدار السندات السعودية قد اكتمل بعد إصدار الـ 30 عاماً، سنكمل إصدار السندات الشهري حسب متطلبات الأسواق”.

ولفت الجدعان إلى أن الإقبال على إصدار المملكة الأول من السندات كان مرتفعاً جداً، موضحاً أن بلاده تخطط لإصدارات بقيمة 120 مليار ريال هذا العام.

وأكد أن الإقبال على سندات المملكة يعكس الثقة العالمية في اقتصادها، خاصة أن الإقبال على السندات طويلة الأجل أكبر من القصيرة.

وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن بلاده تمتلك أكبر ثالث احتياطي عالمي من الدولار، فيما تركز إصدارات المملكة للسندات حالياً على الريال والدولار. ولفت إلى أن المملكة قد تصدر سندات باليورو هذا العام وذلك يعتمد على السوق.

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