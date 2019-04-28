واشنطن: سنبقى في المنطقة بالتنسيق مع حلفائنا لمواجهة تهديدات إيران

تواصل – وكالات:

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي: “أن تصدير إيران للإرهاب في المنطقة والعالم” يشكل تهديداً طويل الأمد.

وأضاف في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية” أمس السبت خلال زيارته إلى الخلي أن “وجود الولايات المتحدة ومركز القيادة (المركزية) في المنطقة يعود لوقت طويل، وسيستمر بقاؤنا في هذه المنطقة، وسنستمر في التواصل مع حلفائنا وأصدقائنا الإقليميين؛ لضمان أن نكون متحدين ضد التهديد الإيراني، وأعتقد أنه ستكون لدينا الموارد المطلوبة لردع إيران عن أي تحرك قد يكون خطيراً”.

وشدد الجنرال على أن كل ما تقوم به الولايات المتحدة في اليمن مرتبط مباشرة بالعمليات ضد تنظيمي “القاعدة في شبه الجزيرة العربية”، و”داعش”.

وقال: “نقدم دعماً محدوداً لشركائنا، أصدقائنا؛ أي التحالف العربي الذي تقوده المملكة، في عملياتهم، لكننا لا نشارك معهم في العمليات القتالية، ولا نساندهم مباشرة في القتال”.

وتابع ماكينزي أن الولايات المتحدة تملك القدرات المناسبة لحماية مصالحها وحلفائها وشركائها الإقليميين، وأشاد بمستوى التنسيق مع هؤلاء الحلفاء قائلاً: “يساعدوننا في حال توجب علينا القيام برد فعل.. قد يستغرق الأمر وقتاً قصيراً أو طويلاً، لكننا سنتمكن من الرد وبطريقة فعالة”.

وتطرق ماكينزي إلى الملف السوري، مؤكداً أن القيادة الأمريكية تنظر بحذر في تقليص تعداد قواتها في هذا البلد “مع التقدم إلى الأمام”.