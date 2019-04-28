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تعليم الطائف يعلن توفر 66 وظيفة للجنسين.. الشروط وطريقة التقديم

تعليم الطائف يعلن توفر 66 وظيفة للجنسين.. الشروط وطريقة التقديم
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تواصل – الطائف:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف توفر 60 وظيفة (حارس مع زوجاتهم)، وترغب في التعيين عليها لمدارس البنات، وحاجتها لعدد 6 وظائف (سائقين) على بند الأجور عن طريق المفاضلة.

واشترطت الإدارة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية؛ وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

1 – حارس مع زوجاتهم (عدد 60 وظيفة).
2 – سائقين (عدد 6 وظائف).

الشروط:
1 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2 – أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 سنة ولا يزيد عن 45 سنة بالنسبة لوظائف الحراس، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة بالنسبة لوظائف السائقين.
3 – أن يكون متزوجاً وذلك بالنسبة للمتقدمين على وظائف الحراس.
4 – أن لا يكون متقاعداً مدنياً أو عسكرياً مع إحضار مشهد من الأحوال المدنية يثبت ذلك بعد الترشيح للوظيفة.
5 – أن يكون حسن السيرة والسلوك وليس عليه سوابق لدى الجهات الأمنية.
6 – أن يكون حاصلاً على شهادة الابتدائي كحد أدنى.
7 – أن يكون لائقاً صحياً وأن يجتاز الكشف الطبي.
8 – الالتزام بمهام وواجبات الوظيفة المعين عليها وفق شروطها وواجباتها.
9 – الالتزام بتعبئة جميع البيانات الموجودة في الرابط الموضح أدناه.
10 – أن يكون المتقدم مسجلاً بموقع وزارة الخدمة المدنية (برنامج ساعد).
11 – بالنسبة للمتقدمين على وظائف (سائق) يجب أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول.

موعد وطريقة التقديميبدأ التقديم الأحد بتاريخ 1440/08/23هـ وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 1440/08/27هـ، من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: (اضغط هنا).

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