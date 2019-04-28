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«الدفاع» تعلن فتح بوابة القبول والتجنيد بمعهد الدراسات الفنية

«الدفاع» تعلن فتح بوابة القبول والتجنيد بمعهد الدراسات الفنية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد للتقديم على معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية لحملة الثانوية العامة والتجارية والصناعية وذلك يوم غدٍ الاثنين الموافق 1440/08/24هـ.

الشروط العامة:
1- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
3- أن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً.
4- أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.
5- أن لا يقل طول المتقدم عن (160 سم).
6- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
7- حصوله على شهادة الثانوية العامة أو الثانوية التجارية أو الثانوية الصناعية.
8- أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.
9- ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.
10- اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.
11- أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.
12- أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقاً للشروط المحددة.

موعد التقديم:
– يبدأ التقديم غداً الاثنين بتاريخ 1440/08/24هـ.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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