«الدفاع» تعلن فتح بوابة القبول والتجنيد بمعهد الدراسات الفنية

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أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد للتقديم على معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية لحملة الثانوية العامة والتجارية والصناعية وذلك يوم غدٍ الاثنين الموافق 1440/08/24هـ.

الشروط العامة:

1- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

3- أن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً.

4- أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

5- أن لا يقل طول المتقدم عن (160 سم).

6- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

7- حصوله على شهادة الثانوية العامة أو الثانوية التجارية أو الثانوية الصناعية.

8- أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

9- ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

10- اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

11- أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

12- أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقاً للشروط المحددة.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم غداً الاثنين بتاريخ 1440/08/24هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).