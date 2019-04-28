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عقوبات ضد منشأة عرضت «حلويات أطفال» منتهية الصلاحية بمكة

عقوبات ضد منشأة عرضت «حلويات أطفال» منتهية الصلاحية بمكة
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تواصل – مكة المكرمة:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار صاحب منشأة تجارية بمكة المكرمة، بالغرامة والتشهير؛ إثر ثبوت مخالفته لنظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية (حلويات أطفال)؛ وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بإدانة المخالف وفرض غرامة مالية ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

من جهتها أكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدّي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين؛ حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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