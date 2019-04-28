الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

أول تعليق من «صحة جازان» بشأن تحويل جهاز أشعة إلى «سفرة طعام»

أول تعليق من «صحة جازان» بشأن تحويل جهاز أشعة إلى «سفرة طعام»

تعميم من «التعليم» بشأن الرسوم الدراسية

تعميم من «التعليم» بشأن الرسوم الدراسية

تفاصيل جديدة عن الـ37 إرهابياً.. خلية تجسس إيرانية بينهم عسكريون

تفاصيل جديدة عن الـ37 إرهابياً.. خلية تجسس إيرانية بينهم عسكريون

مسار جديد لحجاج الداخل بأسعار مخفضة.. تعرف على التفاصيل

مسار جديد لحجاج الداخل بأسعار مخفضة.. تعرف على التفاصيل

توقعات بدرجة حرارة تلامس الـ40 نهاية الأسبوع الجاري

توقعات بدرجة حرارة تلامس الـ40 نهاية الأسبوع الجاري
0

تواصل – الرياض:

يُتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً كبيراً خلال الأسبوع الحالي؛ لا سيما في نهايته، حيث تقترب من الأربعين مئوية في أجزاءٍ من وسط وجنوب غرب المملكة؛ للمرة الأولى هذا الموسم؛ ليصبح الطقس حاراً نهاراً في مختلف المناطق، كما يُتوقع هطول زخات من الأمطار في أجزاءٍ محدودة من شمال ووسط وجنوب البلاد.

وتتعرض البلاد مطلع الأسبوع الجديد لهطول زخات من الأمطار في أجزاءٍ من وسط وشرق وشمال السعودية نتيجة بقايا حالة عدم الاستقرار التي أثرت خلال الأيام الماضية، على أن تنحسر اعتباراً من مساء اليوم الأحد والاثنين – بمشيئة الله – كما ترتفع درجات الحرارة في وسط وجنوب غرب المملكة؛ لتصل إلى مُنتصف الثلاثين مئوية، خاصة في منتصف الأسبوع، ويسود طقس حار في مختلف المناطق خلال ساعات النهار، بينما يكون لطيفاً خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بمشيئة الله.

وعن حركة الرياح، من المتوقع أن تهب رياح غربية نشطة السرعة على مناطق جنوب غرب المملكة، بينما تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة في باقي المناطق قد تثير الغبار في أجزاءٍ محدودة منها، وخلال يومَي الأربعاء والخميس تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي؛ لذلك تهطل زخات خفيفة من الأمطار في أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها قد تطول شمال المنطقة الشرقية، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها خلال نهاية الأسبوع؛ لتقترب من الأربعين مئوية في أجزاءٍ واسعة من وسط وجنوب غرب المملكة بما فيها العاصمة الرياض، مكة المكرَّمة وأجزاء من جنوب المنطقة الشرقية؛ وفقاً لـ”طقس العرب”.

ولا يُتوقع خلال الأسبوع الجديد أن تشهد المملكة أي حالة جوية رئيسة باستثناء بعض الهطولات المطرية وفي أجزاءٍ محدودة من شمال ووسط وجنوب المملكة بمشيئة الله؛ بينما يُراقب كادر التنبؤات الجوية احتمالية تشكل حالة جديدة من عدم الاستقرار خلال عُطلة نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع الجديد.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الأرصاد» تحذر: موجة غبار تعيق الرؤية بالرياض تستمر لعدة ساعات

«الأرصاد» تحذر: موجة غبار تعيق الرؤية بالرياض تستمر لعدة ساعات

«الأرصاد» تُنبه من أمطار غزيرة وغبار على منطقة الباحة

«الأرصاد» تُنبه من أمطار غزيرة وغبار على منطقة الباحة

توقعات «الأرصاد»: هطول الأمطار مستمر

توقعات «الأرصاد»: هطول الأمطار مستمر

«الأرصاد» تكشف أسباب التقلبات الجوية بمختلف مناطق المملكة

«الأرصاد» تكشف أسباب التقلبات الجوية بمختلف مناطق المملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!
مقالات

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!

المزيد
“الطوفان القادم 7!”
مقالات

“الطوفان القادم 7!”

المزيد
كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً
تدوينات حرة

كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً

المزيد
ماذا لو ؟
مقالات

ماذا لو ؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>