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جريمة بشعة.. أطباء يغتصبون فتاة ويقتلونها بدل علاجها

جريمة بشعة.. أطباء يغتصبون فتاة ويقتلونها بدل علاجها
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تواصل- وكالات:

هزت جريمة اغتصاب جماعي لفتاة باكستانية الرأي العام، بعد أن اعتدي عليها حين الذهاب إلى أحد المستشفيات لعلاج أسنانها، وعوضا أن تلقى الرعاية الصحية تعرضت الفتاة الباكستانية لاغتصاب جماعي انتهى بمقتلها.

وبحسب تقارير إعلامية، بعد أن اغتصب طاقم طبي الفتاة عصمت جونجو قبل أن يزهقوا روحها، سارعوا إلى الاتصال بوالدتها لإخبارها أن ابنتها في وضع صحي حرج بسبب حساسية جسمها للمضادات الحيوية.

وعلى عجل، هرعت الأم الفزعة إلى المستشفى الحكومي في مدينة كورانجي بإقليم السند بباكستان، لتبحث عن فلذة كبدها في كافة أنحاء المبنى قبل أن تعثر عليها جثة هامدة على نقالة في إحدى الغرف المهجورة، وفقا لما ذكرت صحيفة «ديلي ميل».

وأشار تقرير الطب الجنائي إلى وجود أدلة على تعرض الفتاة عصمت لاعتداء جنسي قبل تسميمها، وهنا جرى توجيه الاتهام إلى 4 من طاقم المستشفى بينهم طبييان، وتم اعتقال 3 منهم ووضعهم قيد التحقيق، فيما لا يزال المشتبه الرابع مختفيا عن الأنظار.

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