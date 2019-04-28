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تصادم سيارتين لطلاب بنفس المدرسة في بارق.. يتسبب بـ5 وفيات وإصابات

تصادم سيارتين لطلاب بنفس المدرسة في بارق.. يتسبب بـ5 وفيات وإصابات
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تواصل – عسير:

خيّم الحزن اليوم الأحد، على لجان الاختبارات في مدرسة صهيب بن سنان بصعبان في محافظة بارق، إثر وفاة طالبين وإصابة ثلاثة آخرين من طلاب المدرسة في حادثة مرورية.

وكانت غرف العمليات في الدوريات الأمنية والمرور والهلال الأحمر والدفاع المدني ببارق تلقت صباح اليوم، بلاغاً عن وقوع حادثة مرورية على طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز ببارق (طريق صعبان).

وأفاد البلاغ بتصادم مركبتين يستقلهما طلاب من مدرسة صهيب بن سنان بصعبان، أسفر عن وفاة اثنين وإصابة ثلاثة تم نقلهم لمستشفى المجاردة عن طريق إسعاف الهلال الأحمر.

وقدم مدير التعليم بمحافظة محايل منصور آل شريم، ومدير مكتب التعليم ببارق علي أحمد تعازيهما لأسر وذوي الطالبين المتوفيين ودعواتهما لذوي الطلاب المصابين، ولمنسوبي مدرسة صهيب بن سنان.

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