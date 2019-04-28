إمارة مكة تكشف حقيقة استثمار «خالد الفيصل» في شركة تداول كبرى

اتواصل – فريق التحرير:

نفت إمارة منطقة مكة المكرمة، صحة ما تردد عن وجود استثمارات لأمير المنطقة خالد الفيصل في شركة تداول كبرى.

ونشر الحساب الرسمي للإمارة تغريدة عبر “تويتر” جاء فيها: “إمارة مكة تنفي صحة الخبر المنشور عبر إحدى المدونات الإلكترونية عن استثمار أمير مكة خالد الفيصل لأمواله في شركة تداول كبرى”.

ونُشر خبر تحت عنوان “كشف حقيقة أرباح مستشار الملك سلمان”، فيما أكدت الإمارة أن الأمير خالد الفيصل لم يُدل بتصريح لأي موقع في هذا الخصوص.