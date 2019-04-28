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بعد استئصال «الغدة الذكرية».. قرار جديد بخصوص ملف «طفل الطائف»
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تواصل – الطائف:

أحالت لجنة التحقيق في الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، ملف الطفل نهار الحارثي، إلى اللجنة الصحية الشرعية.

وتعرض الطفل لتأخير في استقبال حالته والكشف عليه من بعض المناوبين في مستشفى الملك فيصل بالطائف، مما تسبب في استئصال الغدة الذكرية لديه بعد موتها بسبب تأخر التدخل العلاجي.

وكشفت مصادر  أنه تمت إحالة الملف بعد انتهاء التحريات والتحقيقات التي تضمنت «سيديهات» للكاميرات التي تمت الاستعانة بها لرصد الأشخاص كافة الذين استقبلوا الحالة، بحسب “عكاظ”.

وأوضحت المصادر أن جميع من تم رصدهم في الكاميرات من المناوبين سيتم التحقيق معهم، وإدانة كل من يثبت تقصيره في هذه القضية.

وشهدت قضية الطفل نهار الحارثي تدخل جهات حكومية عدة ذات علاقة، منها هيئة الرقابة والتحقيق، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، وهيئة مكافحة الفساد.

وأشار قصي الشريف (محامي الطفل) إلى أنه سيتم الاطلاع على الإجراءات كافة التي اتخذتها الصحة حيال هذه القضية، والتعرف على موعد النظر فيها بعد وصولها إلى الهيئة الشرعية.

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