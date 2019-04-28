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كيف تتأكد من مصداقية تخفيضات المتاجر الإلكترونية؟.. إليك الرابط والطريقة

كيف تتأكد من مصداقية تخفيضات المتاجر الإلكترونية؟.. إليك الرابط والطريقة
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة التجارة والاستثمار مقطع فيديو توعي على حسابها الرسمي على “تويتر”، شرحت خلاله طريقة التأكد من مصداقية تخفيضات المتاجر الإلكترونية قبيل رمضان وخلال مواسم التخفيضات المختلفة.

وأوضح الفيديو أن الوزارة أوجدت نظاما لحماية المستهلك عبر نظام التخفيضات الإلكتروني، والذي عن طريقه تقوم المتاجر الإلكترونية باستخراج تراخيص التخفيضات ووضع أيقونة التخفيضات في الصفحة الرئيسية، لضمان مصداقية التخفيضات ومدتها المحددة، حسب قوانين وزارة التجارة والاستثمار.

وأوضحت الوزارة عبر الفيديو أن المستهلك يمكنه التأكد بنفسه من مصداقية تخفيضات المتاجر الإلكترونية عبر الضغط علىأيقونة التخفيضات، وفي حال عدم وجودها يمكنك التقدم ببلاغ تجاري عبر التطبيق أو الاتصال على رقم (1900).

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