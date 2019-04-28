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اليمن.. ضبط كمية ضخمة من المخدرات في طريقها للحوثيين

اليمن.. ضبط كمية ضخمة من المخدرات في طريقها للحوثيين
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تواصل – وكالات:

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب ضبطها في عمليتين مختلفتين 293 كيلو حشيش مخدر كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

وقال مدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني إن النقاط الأمنية في “قانية” و”الجوبة” تمكنت خلال الأيام الماضية في عمليتين مختلفتين من ضبط 293 كيلوغراماً حشيش مخدر أثناء توجهها إلى مليشيا الحوثي بصنعاء وكانت مخفية بطريقة احترافية وتمويه محكم.

وأشار إلى أن يقظة رجال الأمن كانت لهم بالمرصاد، مضيفاً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المضبوطات مع المتهمين إلى النيابة العامة.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية، خصوصاً في مأرب، ضبطت شحنات كبيرة من الحشيش والمخدرات كانت في طريقها إلى المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وسط معلومات استخباراتية مؤكدة عن تورط النظام الإيراني في ذلك.

وأتلفت السلطات اليمنية، في وقت سابق، أطناناً من الحشيش المخدر عقب عمليات ضبط متفرقة لعصابات التهريب التابعة للانقلابيين.

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