جدة.. حرس الحدود ينقذ مصاباً فلبينياً على متن ناقلة بالبحر الأحمر (صور)

تواصل – مكة المكرمة:

تمكّنت الدوريات البحرية التابعة لقاعدة الأمير محمد بن نايف البحرية بجدة، من إنقاذ بحار فلبيني، تعرض لإصابة في يده اليسرى، على متن ناقلة في البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود ، المقدم مسفر القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة تلقى بلاغاً من وحدة أمن ميناء جدة الإسلامي، يفيد بوجود حالة مرضية لمصاب فلبيني، يبلغ من العمر (31 عاماً)، لديه إصابة في يده اليسرى، على متن ناقلة قادمة من ميناء بور سعيد في طريقها إلى الصين.

وأضاف القريني أنه على الفور تمّ تكليف زورق حرس الحدود يرافقه كادر طبي تابع لقاعدة الأمير محمد بن نايف البحرية، لتقديم المساعدة اللازمة للمصاب، وتم نقله إلى أحد مستشفيات محافظة جدة لتلقي العلاج اللازم.