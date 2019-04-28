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«المياه الوطنية» تطوّر 7 محطات تعبئة في الطائف

«المياه الوطنية» تطوّر 7 محطات تعبئة في الطائف
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تواصل_ واس:

أنهت شركة المياه الوطنية أعمال تحسين سبعة محطات تعبئة وتطويرها على مستوى محافظة الطائف لخدمة عملائها في الأحياء غير المخدومة بشبكات المياه، وذلك استمرارًا لجهودها التي تستهدف تسهيل إجراءاتها وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

وأوضحت الشركة تطبيقها لأنظمة تقنية حديثة تحت مظلة مشروع هندسة الإجراءات الخدمية للتعامل مع الطلبات بسرعة وكفاءة عالية، ومراقبة تنفيذها من خلال تأهيل متعهد جديد لتلك المحطات بإطار عمل تنظيمي وبمعايير أداء وأهداف محددة لضمان سهولة حصول عملائها على صهاريج المياه بكل يسر وسهولة.

وبينت الشركة أن العمليات التطويرية ضاعفت أعداد صهاريج المياه في المحطات لتصل إلى 1200 صهريج حاليًا وبشكل آلي ومنظمة، وقلصت مدة الحصول على صهاريج المياه داخل محطات التعبئة لتصل إلى خمس دقائق فقط في حين كانت في السابق تتجاوز ثلاث ساعات انتظار، مع تفعيل خدمة طلب الصهاريج عن بعد وبطريقة آليه من خلال الفرع الإلكتروني لخدمات العملاء، أو الاتصال بالرقم الموحد وتحديد الموقع لإيصال الصهريج بمدة انتظار لا تتجاوز 30 دقيقة دون حاجة العميل للحضور إلى المحطة كما في السابق، مع ربط المحطات بمركز التحكم والمراقبة، وتفعيل ممارسات كفاءة الأداء الجديدة في المحطات، وتوفير صالات انتظار حديثة ومواقف كافية للمراجعين.

وأضافت الشركة أنها ماضية في تحقيق أهدافها المستقبلية للارتقاء بمستوى الخدمة، وذلك من خلال زيادة نسبة التغطية لشبكات المياه ورفع الكفاءة التشغيلية في أحياء محافظة الطائف لتحقيق مستهدفاتها بإغلاق محطات التعبئة وتخصيصها للحالات الطارئة فقط، تماشياً مع مبادرات برنامج التحول الوطن ورؤية المملكة 2030.

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