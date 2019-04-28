خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية اليابان للتنسيق بخصوص «قمة العشرين»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة عن الـ37 إرهابياً.. خلية تجسس إيرانية بينهم عسكريون

تفاصيل جديدة عن الـ37 إرهابياً.. خلية تجسس إيرانية بينهم عسكريون

مسار جديد لحجاج الداخل بأسعار مخفضة.. تعرف على التفاصيل

مسار جديد لحجاج الداخل بأسعار مخفضة.. تعرف على التفاصيل

وزارة الدفاع: بدء قبول الخريجين على وظيفة «ضابط».. التفاصيل كاملةً والرابط

وزارة الدفاع: بدء قبول الخريجين على وظيفة «ضابط».. التفاصيل كاملةً والرابط

مساج وعبارات غير لائقة.. «الغذاء والدواء» تستدعي امرأة وشركة منتجات تجميل

مساج وعبارات غير لائقة.. «الغذاء والدواء» تستدعي امرأة وشركة منتجات تجميل

خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية اليابان للتنسيق بخصوص «قمة العشرين»

خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية اليابان للتنسيق بخصوص «قمة العشرين»
0

تواصل – واس:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، وزير الخارجية الياباني تارو كونو.

وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، إضافة إلى استعراض أبرز الترتيبات بخصوص قمة العشرين المقبلة التي ستعقد في اليابان.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي.

كما حضره من الجانب الياباني، سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا، ومدير عام شعبة شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية هيروشي أوكا وعدد من المسؤولين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شمال اليابان

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شمال اليابان

إطلاق اسم الملك سلمان على الطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ المصرية

إطلاق اسم الملك سلمان على الطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ المصرية

خادم الحرمين يُكرِّم «نزار مدني»

خادم الحرمين يُكرِّم «نزار مدني»

10 قرارات و4 مراسيم ملكية في مجلس الوزراء اليوم.. تعرف على التفاصيل

10 قرارات و4 مراسيم ملكية في مجلس الوزراء اليوم.. تعرف على التفاصيل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!
مقالات

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!

المزيد
“الطوفان القادم 7!”
مقالات

“الطوفان القادم 7!”

المزيد
كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً
تدوينات حرة

كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً

المزيد
ماذا لو ؟
مقالات

ماذا لو ؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>