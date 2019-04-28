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لقاء وظيفي لحملة الدبلوم والبكالوريوس في «التخصصات الصحية»

لقاء وظيفي لحملة الدبلوم والبكالوريوس في «التخصصات الصحية»
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تواصل – فريق التحرير:

ينظم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية والاجتماعية ووزارة الصحة والقطاع الخاص الثلاثاء المقبل، ملتقى وظيفيًا لحملة درجة الدبلوم والبكالوريوس في التخصصات الصحية، والحاصلين على شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك في مقر الصندوق بالرياض.

ودعا “هدف” الطلاب الخريجين، الراغبين في التسجيل والتقديم على الفرص الوظيفية المطروحة في الملتقى، تسجيل البيانات عبر الرابط الإلكتروني أو زيارة أحد فروع مراكز طاقات.

ويأتي اللقاء الوظيفي، امتدادًا للقاءات توظيف سابقة عقدها الصندوق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.
ونحو دعم مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل، أطلق الصندوق في وقت سابق، مبادرة لتحويل فروعه في مناطق المملكة كافة، إلى مراكز تأهيل وتوظيف، لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل، إضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.
وشرعت فروع “هدف” الـ 22 في مدن ومحافظات المملكة، في تطوير أدائها نحو التحول إلى مراكز متخصصة لمساعدة وخدمة الباحثين والباحثات عن عمل، والرفع من جاهزيتهم للحصول على وظائف مستقرة ومستدامة في القطاع الخاص، وكذلك تلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة.
ويمكن للباحثين والباحثات عن عمل وأصحاب الأعمال، الاستفادة من خدمات فروع “هدف” في التأهيل والتوظيف، ومعرفة مواقع الفروع في المدن والمحافظات عبر زيارة الصفحة الإلكترونية.

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