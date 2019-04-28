الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة عن الـ37 إرهابياً.. خلية تجسس إيرانية بينهم عسكريون

تفاصيل جديدة عن الـ37 إرهابياً.. خلية تجسس إيرانية بينهم عسكريون

مسار جديد لحجاج الداخل بأسعار مخفضة.. تعرف على التفاصيل

مسار جديد لحجاج الداخل بأسعار مخفضة.. تعرف على التفاصيل

وزارة الدفاع: بدء قبول الخريجين على وظيفة «ضابط».. التفاصيل كاملةً والرابط

وزارة الدفاع: بدء قبول الخريجين على وظيفة «ضابط».. التفاصيل كاملةً والرابط

مساج وعبارات غير لائقة.. «الغذاء والدواء» تستدعي امرأة وشركة منتجات تجميل

مساج وعبارات غير لائقة.. «الغذاء والدواء» تستدعي امرأة وشركة منتجات تجميل

تفاصيل جديدة عن الـ37 إرهابياً.. خلية تجسس إيرانية بينهم عسكريون

تفاصيل جديدة عن الـ37 إرهابياً.. خلية تجسس إيرانية بينهم عسكريون
0

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل جديدة حول الـ37 إرهابياً الذين نُفذ فيهم حكم القتل تعزيراً وحد الحرابة الثلاثاء الماضي، لافتةً إلى أنه من بينهم عسكريون متورطون في الانضمام لخلية التجسس الإيرانية التي تم زرعها بالمملكة.

وأوضحت المصادر، أن خلية التجسس قامت بتقديم معلومات عسكرية خطيرة وغاية في السرية تمس أمن البلاد ووحدة أراضيه وقواته المسلحة، بحسب “عكاظ”.

وشملت القائمة كلاًّ من حسين علي جاسم الحميدي، حسين قاسم علي العبود، طالب مسلم سليمان الحربي، طاهر مسلم سليمان الحربي، عباس حجي أحمد الحسن، علي حسين علي العاشور، وشقيقه محمد حسين علي العاشور، علي حسين علي المهناء، ومحمد عبدالغني محمد عطية.

وتضمنت القائمة، سالم عبدالله عوض العمري الحربي، وهو ضابط بالقوات البحرية ويعد قائد خلية التجسس، وتمت إدانته بالخيانة العظمى بارتكابه جريمة التجسس والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية سنوات عدة، وهو على رأس العمل العسكري، وتجنيده لصالح المخابرات الإيرانية عدداً من أفراد الدفاع الجوي والقوات الجوية.

إضافة إلى تقديمه لعناصر الاستخبارات الإيرانية معلومات وتقارير استخباراتية عن الوضع العسكري والأمني وعدد السفن التموينية والقتالية داخل القوات البحرية بالأسطول الغربي، وعن جميع أنواع الأسلحة والصواريخ التي تحملها كل سفينة وأنواعها، وعن عدد وأسماء القادة في الأسطول الغربي.

وتضمنت القائمة عسكري بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران وشقيقه، تخابر الأول مع عناصر من المخابرات الإيرانية وهو على رأس العمل العسكري، حيث استخدم الأول كاميرا سرية تسلمها من العناصر الإيرانية وتم تكليفه بتصوير المستودعات بمقر عمله وما يقع تحت يده من أوراق وخطابات ومعاملات وعدد الطائرات المقاتلة، كما سافر إلى ماليزيا وقابل هناك أحد عناصر المخابرات الإيرانية بناء على اتفاق مسبق بينهما وتلقى هناك دورة تدريبية مكثفة في التخابر، كما جند شقيقه الذي يعمل في السلك العسكري وربطه بأحد عناصر المخابرات الإيرانية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

رسمياً.. إطلاق مبادرة القروض السكنية للعسكريين غداً

رسمياً.. إطلاق مبادرة القروض السكنية للعسكريين غداً

اليمن.. العسكريون في «عمران» يرفضون الانضمام لميليشيا الحوثي

اليمن.. العسكريون في «عمران» يرفضون الانضمام لميليشيا الحوثي

«الصندوق العقاري» يزف بشرى للعسكريين

«الصندوق العقاري» يزف بشرى للعسكريين

بينهم عسكريون.. ارتفاع قتلى انهيارات «بنجلاديش» إلى أكثر من 100 شخص

بينهم عسكريون.. ارتفاع قتلى انهيارات «بنجلاديش» إلى أكثر من 100 شخص

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!
مقالات

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!

المزيد
“الطوفان القادم 7!”
مقالات

“الطوفان القادم 7!”

المزيد
كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً
تدوينات حرة

كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً

المزيد
ماذا لو ؟
مقالات

ماذا لو ؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>